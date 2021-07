Para retomar a liderança do grupo na Liga Nacional, CM recebe hoje o Marechal

Hoje é dia de competir para o Campo Mourão Futsal, que recebe às 18h00 na Arena UTFPR o Marechal Rondon, para mais um confronto da Liga Nacional. Segundo colocado do grupo C, o carneiro tricolor tem 13 pontos e um jogo a menos que o líder Foz Cataratas (16 pontos), e precisa vencer para retomar a ponta. A novidade na equipe mourãoense será o retorno do goleiro Ramon, já recuperado de cirurgia, que ficará à disposição do técnico Sergio Lacerda.

NÚMEROS

Na história recente de confrontos entre as duas equipes, o Campo Mourão Futsal leva ampla vantagem sobre o Marechal, que em 2020 subiu para a Série Ouro do Paranaense, e neste ano ingressou também na Liga Nacional, substituindo a extinta equipe da Copagril.

Na competição nacional será o primeiro confronto entre Campo Mourão e Marechal. Pelo estadual foram cinco vitórias para Campo Mourão, em cinco jogos disputados. Uma sexta vitória mourãoense aconteceu em torneio preparatório de início de temporada. No total Campo Mourão marcou 21 gols contra Marechal e sofreu apenas 09.

AO VIVO – Para ver o jogo ao vivo basta acessar o site da TVNSports, que fará a transmissão em parceria com a LNFTv.