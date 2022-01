CM repete 343 novos casos de covid-19 e registra mais dois óbitos

Assim como ontem, boletim divulgado nesta quinta-feira (27) pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão voltou a registrar 343 novos casos de covid-19. Também ocorreram mais duas mortes pela doença, repetindo os números de ontem

As vítimas, um homem de 53 anos que faleceu em sua residência e a outra uma mulher de 78 anos, internada no hospital Central Hospitalar. No total, 357 pessoas morreram em decorrência do coronavírus, desde o início da pandemia.

O número de casos ativos subiu para 1.995 nesta quinta-feira, novo recorde desde o início da pandemia – ontem eram 1.889. Quanto à taxa de ocupação de leitos nos hospitais, a enfermaria está com 75%; 50% na UTI SUS e 30% na UTI convênios.

O número de recuperados hoje é de 235 pacientes e 130 suspeitos. Desde quando a pandemia começou, em março de 2020, 19.965 foram contaminadas em Campo Mourão e os recuperados somam 17.613.