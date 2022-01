Brasil fica no empate com Equador pelas Eliminatórias da Copa

Na altitude de Quito, a Seleção Brasileira ficou no empate em 1 a 1 diante do Equador, na noite desta quinta-feira (27), em jogo disputado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Com o resultado, o Brasil segue firme na liderança e mantém a invencibilidade na competição, com 36 pontos somados em 14 jogos. Os comandados de Tite voltam a campo na próxima terça-feira (1) para enfrentar o Paraguai, no Mineirão.

O JOGO

A Seleção Brasileira viu o Equador criar a primeira oportunidade da partida, logo aos dois minutos, em finalização de Valencia. Passado o susto inicial, a Canarinho foi para cima e não demorou para abrir a contagem em Quito.

Aos cinco minutos, Coutinho aproveitou uma sobra dentro da área e cruzou para Matheus Cunha, o camisa 7 testou firme, a defesa não conseguiu afastar o perigo e Casemiro apareceu para completar para o fundo das redes.

Aos 14, o time da casa passou a jogar com um a menos após expulsão do goleiro Dominguez por falta em Matheus Cunha. Na cobrança, Coutinho bateu colocado, mas mandou por cima da meta adversária.

Na sequência, o Brasil também passou a jogar com dez jogadores, depois que Emerson recebeu o segundo cartão amarelo. O primeiro tempo seguiu bastante pegado. No ataque, as principais chances da Canarinho saíram em chutes de fora da área de Raphinha, aos 40, e Matheus Cunha, aos 51.

Na volta do intervalo, a Seleção Brasileira quase marcou mais um com Casemiro, logo aos quatro minutos. Mais tarde, Fred e Gabriel Jesus arriscaram o chute de média distância, mas pararam no goleiro adversário.

Já na marca dos 29, o Equador deixou tudo igual em cabeçada de Félix Torres. Tentando retomar a vantagem, o Brasil chegou com perigo pelos pés de Gabi e novamente Galíndez fez a defesa e manteve a igualdade no marcador.

Fonte: cbf.com.br