C. Mourão registra novo recorde de casos de covid e mais duas mortes

Os casos de covid-19 voltaram a disparar em Campo Mourão. Nesse sábado, a secretaria de Saúde registrou novo recorde diário, com 195 pessoas contaminadas pela doença.

De acordo com o boletim, o número de moradores com o vírus ativo subiu de 944 para 1.102. Além disso, foram registradas mais duas mortes pelo coronavirus, totalizando 188 desde o início da pandemia e 20 apenas nos primeiros 15 dias de maio.

A taxa de ocupação de leitos na Santa Casa está em 105% na enfermaria, 112% na ala UTI/SUS e 90% na UTI convênios.

O avanço da doença volta a preocupar a secretaria de Saúde. O secretário Sérgio Henrique dos Santos, disse que na segunda-feira, o Comitê de Crise deverá se reunir para anunciar novas medidas de controle do vírus.

“Neste sábado tivemos quase 200 casos confirmados, o que nos obriga a tomar medidas mais rígidas, as quais serão discutidas na segunda-feira pelo Comitê da Crise”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, a UPA está lotada, e com falta de oxigênio. “Já tivemos que recorrer aos hospitais para suprir a demanda por oxigênio e a situação não é diferente na região. Terra Boa está sem oxigênio, além de outros municípios. O sistema de saúde está operando muito acima do seu limite, e não por falta de investimento do município, mas porque muita gente está se contaminando ao mesmo tempo”, informou Santos.