Fogo destrói casa nos fundos de quintal, em Campo Mourão

Um incêndio iniciado em um fogão a lenha, causou a destruição de uma casa nos fundos de um quintal, na rua Bela Vista, quase esquina com a rua Valparaíso, região do Lar Paraná, em Campo Mourão. O incidente ocorreu no final da tarde deste sábado.

O local é uma espécie de edícula, construída bem próxima a outras duas casas, as quais só não foram atingidas pelo incêndio, devido a ação eficaz de três rapazes. Usando mangueiras de jardim, eles controlaram as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações, o local é uma espécie de depósito, onde os moradores mantêm um fogão a lenha. Um descuido bastou para que o fogo se alastrasse pelo cômodo. “Por sorte esses três rapazes que trabalham em uma empresa que possui brigada de incêndio, conseguiram controlar as chamas até a chegada de nossa equipe. Se não fosse esse primeiro combate feito por eles, outras duas casas teriam sido atingidas também pelo fogo”, relatou o sargento Fisher, do Corpo de Bombeiros.