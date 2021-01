CM registra mais duas mortes pela covid-19

A covid-19 causou mais duas mortes em Campo Mourão neste domingo. Uma das vítimas, um idoso de 81 amos que estava internado na enfermaria do hospital Santa Casa desde o dia 25 de dezembro. A outra, uma mulher de 66 anos, internada na UTI desde o dia 26 de dezembro. Agora são 67 óbitos pelo novo coronavírus no município.

Boletim-covid de ontem registrou mais 52 casos da covid-19 em Campo Mourão, totalizando 3.370 desde o início da pandemia. Ontem foram 25 recuperados. A taxa de ocupação da UTI-Covid está em 92% e na ala reservada a convênio, 83% de ocupação.

Diante do aumento de casos da doença em Campo Mourão e região, o hospital Santa Casa recebeu mais 10 respiradores por meio do deputado federal Ricardo Barros. No entanto, o hospital lembra que os leitos pertencem ao governo do estado e por isso os mesmos poderão ser utilizados por pacientes de fora da região, em caso de emergência.