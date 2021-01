Ex-vereador de Luiziana morre de covid-19

O ex-vereador de Luiziana e produtor rural Geraldo Ferri (idade não confirmada) morreu neste sábado vítima da covid-19. Ele estava internado há vários dias na UTI do hospital Santa Casa e o sepultamento ocorreu no final da tarde de hoje no cemitério municipal da cidade.

Foi a segunda morte pela doença em Luiziana. A nível regional são 177 mortes pelo coronavírus. Luiziana tem 108 casos confirmados de covid-19.