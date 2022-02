CM registra 137 novos casos de covid nesta quinta

Nesta quinta-feira, Campo Mourão registrou 137 novos casos de covid-19. Foi o menor número computado em um único dia nesse mês. Os casos ativos somaram 2.497, enquanto outros 160 se recuperaram da doença.

Nos hospitais, a ala covid está com 137% de taxa de ocupação de leitos do SUS na enfermaria e com 50% na UTI, com seis pacientes internados, sendo cinco de Campo Mourão e outro de Peabiru.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Campo Mourão se aproxima de 25.500 casos. São 25.496 até o momento, dos quais 22.635 se recuperaram e 364 faleceram. A nível regional, o total de mortes no período da pandemia é de 1.131.