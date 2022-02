PRF persegue veículo e apreende 605 kg de drogas em Araruna

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 605 quilos de maconha no fim da madrugada desta quinta-feira (17), após um veículo fugir da fiscalização, em Araruna. A equipe da PRF fazia patrulhamento, quando por volta das 5h avistou um Jeep/Renegade transitando por estradas rurais no distrito de São Geraldo.

O motorista desacatou a ordem de parada policial, dando início a perseguição por cerca de 10 quilômetros por estradas rurais. Além da condução perigosa, o veículo estava com todo o sistema de iluminação traseiro apagado. Após o longo período de perseguição, o homem abandonou o veículo e fugiu a pé para região de mata não sendo localizado.

No interior do veículo, que foi furtado em Porto Alegre (RS) no início do ano, foram localizados diversos fardos de maconha, que totalizaram 605 quilos da droga após pesagem. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Campo Mourão.

Informações e fotos: Assessoria de Comunicação/PRF