CM recebe mais de R$ 12 milhões em investimentos para ampliar rede de saúde

A saúde de Campo Mourão recebeu um importante reforço com a liberação de recursos federais anunciados nesta sexta-feira (03), no auditório do Paço Municipal. O deputado federal Zeca Dirceu apresentou oficialmente o pacote de investimentos que soma mais de R$ 12 milhões, destinados a obras e novas estruturas na área da saúde do município. O prefeito Douglas Fabrício, secretários municipais, servidores municipais e lideranças locais participaram do ato.

Entre os investimentos está a construção de uma Oficina Ortopédica, com aporte de R$ 1.645.000,00 do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A unidade será instalada no Residencial Victória e terá como objetivo reduzir o tempo de espera da população para o acesso a órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

Outro investimento, de R$7,9 milhões, é destinado à implantação do Centro Especializado em Reabilitação, o CER. O espaço será construído próximo à Santa Casa, em uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados. O CER vai oferecer diagnóstico, avaliação, orientação e reabilitação em quatro modalidades: física, intelectual, auditiva e visual, promovendo autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência.

Também está incluso o novo Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), no valor de R$ 1,7 milhão, que ficará localizado no Jardim Copacabana. O serviço será voltado para o atendimento de crianças e adolescentes com demandas de saúde mental, fortalecendo a rede de atenção psicossocial do município e região.

Além disso, o bairro Arnaldo Walter Bronzel foi contemplado com a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), com recursos de R$ 1,3 milhão. A estrutura vai ampliar a cobertura da atenção primária e facilitar o acesso da comunidade a serviços essenciais de saúde.

O deputado federal Zeca Dirceu destacou a relevância dos investimentos. “É uma alegria estar aqui hoje vivenciando junto com Campo Mourão investimentos tão relevantes, tão significativos. O Programa de Aceleração do Crescimento trouxe a Campo Mourão outros investimentos também de grande magnitude. Não tenho dúvida nenhuma que esses espaços, essas quatro novas estruturas de saúde que vão ser edificadas, vão acolher de maneira mais qualificada serviços e ações que Campo Mourão já desenvolve. É muito importante qualificar as ações para atender mais gente de uma maneira mais rápida e eficiente”, afirmou.

O prefeito Douglas Fabrício ressaltou a parceria e os benefícios diretos para a população. “Hoje estamos anunciando mais de R$ 18 milhões em investimentos, sendo uma parte proveniente do governo federal e outra referente aos terrenos cedidos pelo município. É um investimento que vai ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas”, destacou.