Empreendeweek 2025 terá Painel sobre Cidades Inteligentes e Nova Gestão Pública

Campo Mourão será palco de um dos debates mais relevantes do Paraná sobre inovação na gestão pública. Dentro da programação do Empreendeweek 2025, o IPPLAN – Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão, em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos (PIT), realizará no dia 08 de outubro, das 9h às 12h, um Painel sobre Cidades Inteligentes e Territórios Inovadores.

O evento tem como objetivo discutir os desafios da administração pública frente às transformações tecnológicas, econômicas e sociais, ressaltando a importância do conceito de Cidade Inteligente, fundamentado em indicadores e métricas, como ferramenta estratégica para decisões mais eficientes, transparentes e orientadas a resultados.

Segundo Carlos Facco, Presidente do IPPLAN, a proposta é reunir gestores públicos, especialistas e representantes de diferentes municípios para aprofundar o debate sobre o futuro da gestão municipal e o papel da inovação na melhoria da qualidade de vida da população.

Programação do Painel

– Tema 1: Cidades Inteligentes e a Nova Gestão Pública

– Tema 2: Apresentação do Case de Campo Mourão

– Tema 3: Indicadores e o Processo de Decisão na Gestão Pública

– Debate Final: Cidades Inteligentes – Conversa aberta com prefeitos e secretários municipais

O painel integra a agenda oficial do Empreendeweek, considerado o maior evento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo da região, que em 2025 chega à sua nova edição reunindo lideranças do Paraná e de outros estados.

As confirmações de participação dos prefeitos e suas equipes devem ser feitas até o dia 07 de outubro de 2025, pelo WhatsApp (44) 99154-4848.