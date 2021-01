CM recebe mais 860 doses para expandir vacinação 

A secretaria de Saúde de Campo Mourão recebeu ontem mais 860 doses da nova vacina para dar sequência a imunização do coronavírus. Os lotes com o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com o Laboratório AstraZeneca chegaram ontem de manhã na 11ª Regional de Saúde.

A regional recebeu 2.370 doses e já fez a distribuição ontem mesmo para os municípios da Comcam, que deverão dar continuidade com a imunização de seus profissionais de saúde a partir de hoje.

O secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos disse que com essa segunda remessa, será possível chegar até a linha 9 ou mesmo a linha 10 da priorização da saúde. “Com certeza chegaremos à linha nove, que abrange profissionais de serviços ambulatoriais públicos, vigilância em saúde, CAPs, até chegar nas clínicas e hospitais privados que ficam na linha 10″, disse Santos.

Mesmo recebendo 860 doses, a expectativa é imunizar 823 pessoas. O secretário explica o motivo: “Há uma diferença no quantitativo de doses previsto com a quantidade de pessoas que serão vacinadas porque diferente da Coronavac, essa outra vacina vem 10 doses num único frasco, por isso ocorre alguma perca técnica. Não se consegue aproveitar 100% do produto, por isso a previsão de imunizar 823 pessoas”, afirmou. A vacinação continua sendo realizada no Colégio Estadual Marechal Rondon.