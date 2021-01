Motociclista fica ferido em acidente na região 

Um motociclista morador de Boa Esperança ficou ferido após colisão com um veículo Jeep Renegade, na rodovia Januário Chiulli que liga Janiópolis e Boa Esperança. O acidente ocorreu no início da noite desse domingo.

Com o impacto, o automóvel que era dirigido por uma mulher, acabou tombando fora da pista. A motorista teve apenas escoriações leves e não precisou de atendimento médico.

De acordo com as informações, o Jeep bateu na moto e capotou em seguida, porém, as circunstâncias do acidente ainda não foram apuradas.

A Polícia Militar do destacamento de Janiópolis fez o primeiro atendimento no local para isolar a área até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. O motociclista, que não teve o nome divulgado, foi atendido pela equipe de Saúde de Janiópolis.

As primeiras informações dão conta que ele estava consciente no momento do atendimento, mas teve fratura exposta na perna esquerda.

Informações: Alojaniopolis.com,br