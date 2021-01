Covid-19: Campo Mourão recebe 1.329 doses e inicia vacinação amanhã

O secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos comunicou em uma live no início da tarde de hoje, que o município deverá receber ainda hoje, 1.329 doses da vacina contra a covid-19. Com isso, a campanha de vacinação começa nesta quarta-feira, a partir das 9h, no Colégio Estadual Marechal Rondon.

O local foi escolhido por ser um ponto central da cidade. A quantidade de doses nesta primeira remessa chega bem menor que o previsto inicialmente.

O chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivélton Wagner Siqueira, explica o motivo: “Isso ocorre porque as doses da Fiocruz ainda não foram enviadas, ficando disponível nesse momento apenas a vacina Coronavac, do Butantan. A previsão inicial era de recebermos 7,2 mil doses, mas esse número foi reduzido para 3.440”, disse ele.

Por conta disso, Campo Mourão só receberá 1.329 doses, quantia insuficiente para a imunização dos profissionais da saúde, que são os primeiros na lista de prioridade. “Em Campo Mourão são mais de 1,8 mil profissionais de saúde, mas vamos iniciar a campanha nesta quarta-feira com a expectativa do envio em breve de uma segunda remessa da vacina”, disse o secretário de Saúde.

A meta da secretaria de Saúde é aplicar essas 1.329 doses entre quarta e quinta-feira. “Acreditamos que em dois dias serão aplicada essas doses, mas se for necessário, encerraremos na sexta-feira”, afirmou Santos.

Por conta da quantia insuficiente de doses, apenas uma parte dos profissionais de saúde do grupo de frente no combate ao coronavírus serão imunizados. Num segundo momento, serão vacinados o restante desse grupo e idosos do asilo, além de outros idosos e pessoas com comorbidades. A meta do Ministério da Saúde é que todos os brasileiros acima de 18 anos sejam imunizados durante a campanha.