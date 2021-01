PM recupera bicicleta que dono não tinha esperança de encontrar

A Polícia Militar recuperou por volta das 12h30 desta segunda-feira, na Avenida Paraná, uma bicicleta abandonada em um terreno baldio. A PM foi acionada por uma pessoa que disse ter visto a bicicleta abandonada no local desde o final de semana.

Até aquele momento não havia nenhum boletim de ocorrência relacionado ao furto da bicicleta, porém ela foi recolhida ao 11º BPM. Após a divulgação nas redes sociais, uma pessoa entrou em contato com a PM e informou que teve uma bicicleta com as mesmas características furtada.

No entanto não havia registrado o boletim por não ter esperanças de recuperá-la. A vítima, contudo, veio ao batalhão e apresentou a nota fiscal de compra onde constava a numeração do veículo. Desta forma ela foi devolvida ao proprietário.