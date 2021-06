Motorista para em fila dupla, mulher buzina e sofre ameaças

Uma mulher de 31 anos acionou a Polícia Militar, após sofrer ameaças no trânsito, em Campo Mourão. Ela relatou que transitava com seu veículo pela rua São Paulo, ontem, quando precisou parar por conta de um GM/Vectra que estava parado em fila dupla.

Segundo ela, devido a demora do condutor, ela deu um pequeno toque na buzina, o que teria irritado o motorista do Vectra. Muito irritado, o homem teria descido do carro a começado a xingá-la e fazer ameaças de morte.

Além disso, ainda chutou a porta do carro em que ela estava, causando avarias em seu veículo. Em seguida ele se evadiu do local.

Uma outra pessoa que passava pelo local informou o nome do rapaz a ela, o qual foi relatado no boletim de ocorrência da PM.