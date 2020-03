CM chega a nove casos suspeitos de coronavirus

Mais um morador de Campo Mourão entrou na lista de suspeitos de coronavírus, neste domingo. Até ontem eram oito casos suspeitos e hoje, em novo boletim divulgado pela secretaria de Saúde, o número subiu para nove.

Outros quatro passaram por exame de precaução, cinco foram descartados e 35 estão isolados em casa, sendo monitorados pela secretaria de Saúde/Unimed.

Neste domingo, praticamente toda a equipe da Prefeitura fez uma varredura na cidade, passando pelos estabelecimentos, bares, lanchonetes, e fiscalizando o cumprimento do decreto que determina o fechamento desses locais.

“Aqueles que ainda não tinham conhecimento do decreto foram orientado, mas num segundo momento haverá multa, cassação de alvará e acompanhamento com a polícia, se necessário”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.

Durante esta semana, o prefeito informou que um novo decreto deverá ser publicado, com restrições mais rígidas, abrangendo outros segmentos do comércio que não foram inclusos no anterior. “Queremos proteger as famílias. Você que mora em Campo Mourão e quer preservar sua família, nos ajude. Vá sozinho ao mercado e saia de casa apenas o necessário. Temos visto que 95% da população tem atendido as recomendações”, afirmou.

O prefeito pede também doações da comunidade para moradores de ruas, que estão sendo atendidos pela prefeitura. Alunos de famílias carentes, que dependem da merenda escolar, também serão atendidos, mesmo sem aulas.

“Pedimos ajuda com doações porque atendemos moradores de ruas. Alunos da rede pública que dependem da merenda também serão atendidos nas escolas.”

O prefeito disse ainda que o município precisa de voluntários para um possível apoio nos próximos dias. Alguns médicos e restaurantes já se colocaram à disposição.