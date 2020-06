Campo Mourão chega a 192 casos de covid-19 e inicia toque de recolher

Mais 13 casos de coronavírus foram confirmados nesta quina-feira, em Campo Mourão, dos quais onze são não-oficiais. Com isso, a cidade sobe de 179 para 192 casos da doença. No total, são 94 exames oficiais e 98 não-oficiais.

Com o avanço do coronavírus, a UTI-Covid recebeu mais dois pacientes e agora soma 10 internamentos (dois são mourãoenses), enquanto na enfermaria foi de nove para 10 internados. Houve acréscimo também nos casos suspeitos, de 51 para 61. Os recuperados se mantiveram em 157.

TOQUE RECOLHER

A preocupação com aumento dos casos neste mês de junho, fez a prefeitura decretar o toque de recolher a partir desta sexta-feira, das 22 horas até as 6 horas do dia seguinte, conforme estabelecido pelo decreto nº 8568/2020.

Nesse horário é obrigatório confinamento domiciliar. O decreto vigora até o dia 30 de julho. Para garantir o cumprimento das medidas restritivas, que inclui fechamento de bares às 20 horas, a Secretaria Municipal de Controle, Fiscalização e Ouvidoria organizou uma escala das equipes de fiscalização para atuar no fim de semana.

“O trabalho terá o apoio da Polícia Militar”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, que junto com o prefeito Tauillo Tezelli esteve reunido com o comandante do 11º BPM, tenente coronel Júlio Vieira da Rosa.

A partir da publicação do decreto quem estiver fora da residência sem o uso de máscara será penalizado com multa no valor de R$ 150,00, conforme já está previsto na Lei Estadual nº 20.189.

O consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, bem como locação de espaços particulares para a realização de festas também estão proibidos.

As novas determinações estão embasadas em deliberações dos comitês de Saúde e de Gestão de Crise do Covid-19. O descumprimento das determinações do Decreto acarretará em crime de desobediência, com punições que vão desde sanções administrativas até prisões, nos termos da legislação penal.