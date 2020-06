62,34% já declararam Imposto de Renda em C. Mourão

A 13 dias do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020, 11.347 contribuintes mourãoenses já acertaram as contas com o Leão. No total, a Receita Federal espera receber 18.200 declarações de Campo Mourão.

Portanto, já foram entregues 62,34% das declarações. Este ano, com a pandemia do novo coronavírus, muita coisa está diferente, a começar pelo prazo.

“O prazo foi prorrogado para 30 de junho. Em geral, quanto, entramos na última semana, faltam ainda aproximadamente 50% das declarações a ser entregue. Ou seja, neste ano, estamos com mais declarações entregues, faltando 13 dias”, disse o analista tributário da Receita Federal de Maringá, Marcos Luchiancenkol.

Outra coisa inusitada, segundo Luchiancenkol é que o prazo para entrega foi prorrogado, mas o calendário de restituições previsto foi mantido. “Ou seja, o prazo para a entrega ainda não terminou e já tivemos o primeiro lote de restituições em 29 de maio. O segundo lote será 30 de junho”, comentou. O terceiro 31 de julho.

OLHO NO PRAZO

A Receita alerta que os contribuintes não deixem a entrega para última hora. Se perderem o prazo, os contribuintes estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Segundo a Receita, o quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápidos serão o processamento e a restituição.

Para quem tiver dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração, a Receita Federal, em parceria com diversas instituições de ensino, tem o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). Segundo a Receita, por meio dele, o contribuinte recebe atendimento virtual e gratuito, para esclarecimentos.

A entrega, que devia ser feita até o dia 30 de abril, poderá ser realizada até 30 de junho. No site da Receita, também estão disponíveis orientações sobre a Declaração do IRPF 2020.