Cinco entidades adotaram bairros para ajudar no combate a dengue

Cinco entidades aderiram, até agora, à campanha “Adote um bairro”, proposta pelo Comitê Gestor para colaborar no combate a dengue em Campo Mourão. A Unimed adotou o bairro Joana Darc; o Conjove (Jardim Araucária); Colégio Adventista (Vila Urupês); Rotary Lago Azul (Jardim Nossa Senhora Aparecida) e Rotary Raio de Luz, o Jardim Batel.

O compromisso de cada entidade é auxiliar nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. “Estamos convidando outras entidades para aderir à campanha, pois os agentes de endemias não dão conta”, explica a presidente do Comitê Gestor, Jordana Dorca. Ela acrescenta que interessados em aderir também podem entrar em contato com a Vigilância Ambiental (3518-1616).

NOVAS AÇÕES

O setor de Endemias tem intensificado as ações de combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti. No próximo sábado (14), no período da manhã, estão programadas caminhadas ecológicas no Jardim Aeroporto no Conjunto Fortunato Perdoncini, com envolvimento das associações de moradores.

Nesta quinta-feira (12), será realizado o quinto e último ciclo da pulverização acoplada em camionete, popular “fumacê”, nas oito localidades com maiores índices de infestação. A ação é realizada sempre no início da manhã e fim de tarde, quando há menos corrente de ar. “Os moradores desses locais devem deixar portas e janelas abertas, cobrir gaiolas de aves, alimentos, proteger abelhas e trocar a água dos bebedouros de animais”, orienta a coordenadora de campo, Marinalva Ferreira da Luz.

“É bom lembrar que o fumacê mata o mosquito alado. A única maneira de eliminar os focos é não deixar água parada”, reforça a coordenadora, ao lembrar que o município vive uma epidemia de dengue, com mais de 550 casos e vários suspeitos.