Casos de Covid-19 sobem 60% em uma semana e óbitos caem 23%

O boletim epidemiológico publicado neste domingo (31) pela Secretaria de Estado da Saúde demonstra que a circulação do novo coronavírus aumentou 60% no Paraná na última semana. A diferença é entre os 877 casos da semana epidemiológica 21 (período de 17 a 23 de maio) e os 1.404 da semana 22 (período de 24 a 30 de maio). No mesmo quadro houve diminuição de 23% no número de óbitos, de 31 para 24.

As regiões que registraram maior quantidade de casos novos foram Oeste (151%) e Noroeste (58%). A primeira pulou de 162 para 406 novos casos em sete dias e a segunda de 120 para 190.

A incidência aumentou 36% nas regiões Leste e Norte, mas a evolução aconteceu dentro de um número absoluto maior: de 363 para 492 na primeira e de 232 para 316 na segunda.

Entre as semanas 20 (de 10 a 16 de maio) e 21 houve crescimento 83% no número de casos e de 114% na quantidade de óbitos no Paraná. Os maiores crescimentos foram nessa ordem: Norte (245%), Oeste (67%), Leste (57%) e Noroeste (40%).

PESQUISA

A pesquisa da semana epidemiológica leva em consideração a data do diagnóstico do caso ou do óbito. Uma análise sobre a evolução diária dos casos e óbitos no mesmo período mostra aumento similar de casos diagnosticados (61%), de 855 (semana 21) para 1.382 (semana 22), e crescimento de 19% em relação às mortes, de 26 para 31.

TESTES

Os dados do boletim epidemiológico indicam curva ascendente de infecções pelo novo coronavírus e tendência de evolução nos próximos dias mesmo depois da realização de mais de 33 mil testes apenas na rede pública.

A estimativa é reforçada porque mais pessoas serão testadas nas próximas semanas, dentro da estratégia adotada pelo Governo do Estado de ampliar o mapeamento, o que envolve testes rápidos, novos laboratórios credenciados e mais os perfis selecionados para os testes gold (RT-PCR) no Laboratório Central do Estado e no Instituto de Biologia Molecular do Paraná.

MENOR INCIDÊNCIA

Apesar do aumento da disseminação, o Paraná mantém a menor incidência do novo coronavírus por 100 mil habitantes no Brasil, com taxa de 41. O índice nacional é de 245 e o regional (Sul) de 76,9.

Os estados com resultados mais próximo são Minas Gerais (49,4), Goiás (52,7) e Mato Grosso do Sul (53,6). O Estado ainda tem o 3º menor índice de mortalidade por 100 mil habitantes, com taxa de 1,6, enquanto a do País é 13,9.

IDADE

O boletim demonstra que a população economicamente ativa ainda é a mais afetada pelo coronavírus, mas indica crescimento expressivo entre crianças. Já são 126 casos entre bebês e crianças até 9 anos e 162 entre jovens de 10 a 19 anos. Entre zero e 19 anos o salto foi de 722% entre 22 de abril (quando essa métrica começou a aparecer nos informes) e este domingo, de 35 para 288 casos.

O boletim mostra que 3.631 casos da Covid-19 são de pessoas entre 20 e 59 anos, o que representa 77% do total de 4.687 casos no Paraná. Entre 22 de abril e 31 de maio, a evolução foi percentualmente mais rápida entre os mais jovens e a população adulta na comparação com os idosos. Em números absolutos, foram 253 novos casos entre crianças e adolescentes, 2.847 entre adultos e 526 entre idosos.

Os casos escalaram 453% entre pessoas com 20 a 29 anos (de 147 para 814); 378% entre 40 e 49 anos (de 200 para 957); 359% entre 30 a 39 anos (de 242 para 1.112); 283% entre 50 e 59 anos (de 195 para 748); e 217% entre pessoas com mais de 60 anos (de 242 para 768).

Esse crescimento contínuo da circulação da doença na população adulta ajuda a justificar a queda diária na média da faixa etária dos infectados no Paraná, que já está em 42,5 anos, menor índice desde o começo desse registro. No dia 1º de maio a média era de 45,7 anos. O maior registro foi de 46,7 anos entre 24 e 26 de abril, ou seja, em pouco mais de um mês, houve queda de mais de quatro anos na idade média.

CENÁRIO

As mulheres continuam sendo as mais atingidas no Paraná: 2.432 x 2.255 casos de homens. São 1.863 pessoas já recuperadas (39,7%) e 322 continuam internadas (117 em UTI e 205 em enfermarias). A média é de 57,8 casos por dia no Estado desde o começo da pandemia, no dia 12 de março.

CIDADES

A doença já atingiu 248 cidades no Paraná (62%). A disseminação estadual de casos começou em Curitiba e no Interior concomitantemente. Em 12 de março os primeiros casos foram identificados na Capital e em Cianorte. Dez dias depois eram 11 municípios e oito Regionais de Saúde diferentes com confirmações.

No dia 1º de abril eram 43 municípios e 19 das 22 regionais atingidas. Um mês depois, em 1º de maio, 132 municípios e apenas a 4ª Regional de Saúde (Irati) ainda não apresentava casos confirmados. Neste domingo (31), com casos em todas as regionais, a Capital esbarrou em 1.000 casos, a RMC tem uma cidade (São José dos Pinhais) com mais de 100 e Londrina e Cascavel já ultrapassaram 400.

Na divisão regional, Curitiba e RMC (2ª Regional) concentram 1.622 casos confirmados, com 732 recuperados (45%) e 68 óbitos. A segunda região com maior incidência é a de Cascavel (10ª), com 604 casos, 128 recuperados (21%) e nove óbitos, e a terceira é a de Londrina (17ª), com 534 casos, 133 recuperados (24%) e 29 óbitos.

A região de Paranavaí (14ª) acumula 337 casos, 183 recuperados (54%) e 15 óbitos. Essa é a Regional de Saúde com coeficiente de incidência por 1 milhão de habitantes mais alta do Paraná.

ÓBITOS REDUZEM

Ao contrário da evolução significativa de casos, o número de óbitos mantém trajetória regular no Paraná. Foram 14 na semana epidemiológica 20, 31 na semana 21 e 24 na semana 22. A média de óbitos no Estado é de 2,2 por dia (desde o dia 12 de março) ou 2,7 por dia (desde o dia 27 de março, data da primeira morte). O dia com maior registros foi neste sábado, com oito ocorrências.

O Paraná já perdeu 120 óbitos homens e 62 mulheres para a doença. A média de idade é de 67,5 anos.

CASOS

FAIXA ETÁRIA

0 – 5 anos – 84 casos – 1,7%

6 – 9 anos – 42 casos – 0,8%

10 – 19 anos – 162 casos – 3,4%

20 – 29 anos – 814 casos – 17,3%

30 – 39 anos – 1.112 casos – 23,7%

40 – 49 anos – 957 casos – 20,4%

50 – 59 anos – 748 casos – 15,9%

60 – 69 anos – 387 casos – 8,2%

70 – 79 anos – 235 casos – 5%

80 anos ou mais – 146 casos – 3,1%

Total: 4.687 casos

LABORATÓRIOS DOS CASOS POSITIVADOS

Laboratório Central do Estado – 1.474 testes positivos, entre mais de 30 mil já realizados

Demais laboratórios – 2.701 testes positivos

Testes rápidos – 462 testes positivos

Análise clínico/epidemiológica – 49 casos positivos

Total: 4.686*

*Um dos pacientes com diagnóstico positivo fez o teste nos Estados Unidos, não sendo incluído no gráfico de testes realizados.

GÊNERO

2.255 homens

2.432 mulheres

CIDADES

Curitiba – 984

Cascavel – 460

Londrina – 423

Maringá – 164

Foz do Iguaçu – 126

São José dos Pinhais – 104

Paranavaí – 94

Cornélio Procópio – 86

Pinhais – 81

Cianorte – 75

Ponta Grossa – 72

ÓBITOS

FAIXA ETÁRIA

0 – 5 anos – 1 caso – 0,5%

10 – 19 anos – 1 caso – 0,5%

30 – 39 anos – 6 casos – 3,2%

40 – 49 anos – 15 casos – 8,2%

50 – 59 anos – 33 casos – 18,1%

60 – 69 anos – 36 casos – 19,7%

70 – 79 anos – 40 casos – 21,9%

80 anos ou mais – 50 casos – 27,4%

Total: 182

GÊNERO

120 homens

62 mulheres

CIDADES

Curitiba – 47

Londrina – 24

Cascavel – 7

Maringá – 6

Paranavaí – 6.

Agência Estadual de Noticias