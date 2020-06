Filho deixa o pai desmaiado com “mata-leão”

Um homem de 31 anos foi detido, acusado de agredir o próprio pai, de 60 anos. A ocorrência foi registrada no início da noite desse domingo, na rua Márcia de Fátima Reis, no jardim Sol Nascente.

De acordo com as informações, após chegar em casa alcoolizado e possivelmente drogado, o pai o teria repreendido pelo comportamento. Contrariado, o rapaz começou a xingar o idoso e o agrediu com socos e chutes.

Descontrolado, ainda teria segurado o pai pelo pescoço, aplicando o golpe conhecido por “mata leão”. O idoso chegou a desmaiar. Com a chegada da Polícia Militar, o acusado das agressões foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado pela agressão.