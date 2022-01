Casos ativos de covid passam de 2 mil

Mais 355 casos de covid-19 foram confirmados neste sábado em Campo Mourão o que fez com que os casos ativos também disparassem e passassem de 2 mil. Segundo o Boletim Covid da Secretaria de Saúde, são 2.142 no total.

É a primeira vez desde o início da pandemia que os casos ativos ultrapassam a casa de 2 mil. Na ala covid dos hospitais, as internações na UTI/SUS estão em 20% e mais 20% na UTI/Convênios, com quatro pacientes internados, sendo dois de Campo Mourão, um de Fênix e outro de Luiziana. Na enfermaria a ocupação está em 125%, com doze internados: 11 de Campo Mourão e um de Janiópolis.

ASILO

O número de contaminados no Lar dos Idosos São Joaquim e Sant´Ana também continua subindo. Dos 46 internos, 20 foram testados positivos para a doença – no início da semana eram 10.

No entanto, apenas três estão internados, dois na enfermaria e um na UTI. Sete funcionários da entidade também estão com covid e outros três são acompanhados com suspeita da doença.