Entregador de delivery fica gravemente ferido em acidente

Um entregador de delivery de 28 anos sofreu ferimentos gravíssimos ao bater em um veículo Mercedes na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu pouco depois das 22h deste sábado na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Santa Cruz.

O entregador de lanches pilotava uma moto Honda Biz pela avenida Irmãos Pereira, sentido a Asa Leste, quando o motorista da Mercedes que transitava pela rua Santa Cruz acabou avançando a preferencial.

O impacto foi muito forte na porta do veículo e na queda o rapaz sofreu fratura exposta em uma das pernas e fratura também em um dos braços. A equipe do Samu chegou rápido ao local e prestou atendimento encaminhando a vítima ao hospital Pronto Socorro com suspeita ainda de mais uma fratura na mandíbula.

Devido o impacto, os air bags do automóvel foram acionados. O motorista de aproximadamente 60 anos não se feriu.