Acidente mata criança na BR 369 e deixa três feridos

Uma colisão entre um Fiat Strada e um Nissan Sentra na noite desse domingo, causou a morte de uma criança de cinco anos na rodovia BR 369, perto de Juranda. O acidente aconteceu por volta das 20h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da Strada fez uma ultrapassagem e bateu de frente no outro veículo, que ainda saiu para o acostamento na tentativa de evitar a batida.

A criança que faleceu na colisão estava no carro que fez a ultrapassagem. Outros dois passageiros do mesmo veículo ficaram feridos. Uma outra pessoa que estava no Sentra também ficou ferida.

Os três feridos foram socorridos e encaminhados a um hospital. O corpo da criança de cinco anos foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão. A marca e modelo dos veículos não foram divulgados.