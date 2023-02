Carnaval da Saúde terá mutirão de 650 consultas e bloco na rua para orientações

Um total de 650 pacientes que aguardam consultas nas especialidades de Oftalmologia (400), Ginecologia (50), Neurologia (50), Urologia (50), Pediatria (50 e Psiquiatria (50), serão atendidos no Mutirão de Carnaval da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento será no sábado, dia 18, durante todo o dia, no Centro de Especialidades no Lar Paraná.

Na sexta-feira, dia 17, no período noturno, a abertura do carnaval será com o bloco “Carnaval com Saúde”, com equipes de outros serviços. O bloco, composto por profissionais e convidados, sairá pelas ruas da cidade com paradas em pontos estratégicos, como bares e baladas.

A ação será de orientação sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) através da distribuição de preservativos e panfletos com informações sobre a realização do teste rápido. A equipe do CAPS AD vai alertar a população sobre a prevenção ao uso de álcool e outras drogas e redução de danos.

“A prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) é uma preocupação que deve existir no ano todo, mas é nesta época de carnaval que se intensificam as campanhas para que os foliões e a população em geral redobrem a atenção com a saúde”, observa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.