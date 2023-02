Amélia Hruschka será homenageada no Mulheres que Fizeram e Fazem História

Na terceira edição do evento “Mulheres que Fizeram e Fazem História”, que vai acontecer no dia 10 de março, em Campo Mourão, também será homenageada a pioneira, advogada e ex-vereadora, ex-deputada estadual e ex-suplente de senador Amélia de Almeida Hruschka. Ela é a quarta homenageada anunciada pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), entidade promotora do evento.

Segundo os organizadores serão homenageadas seis mulheres com atuação de destaque, em diferentes segmentos de atividades, na história de Campo Mourão. O objetivo é promover o reconhecimento público de mulheres que tiveram ou ainda têm atuação de destaque no desenvolvimento do Município e da região.

Amélia de Almeida Hruschka foi surpreendida nesta semana pelo comunicado da homenagem durante visita realizada por diretoras da Cmeg/Campo Mourão, capitaneadas pela presidente Ester de Abreu Piacentini. As outras três homenageadas já divulgadas são a empresária Fawzia Mohamed Suliman Othman (da Loja Brinquedolândia), da empresária Ilda Reinz (da Loja Máxima Modas) e da professora aposentada e artesã Lilian Ziraldo). Nos próximos dias serão anunciados os nomes das outras duas homenageadas.

O EVENTO

A cerimônia, que faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, será realizada nas dependências do Telhados de Paris, seguida de jantar. Em 2018 foi realizada a primeira edição do “Mulheres que Fizeram e Fazem História”, evento que se repetiu no ano seguinte. Nos anos seguintes o evento não aconteceu devido às restrições impostas em decorrência da pandemia de Covid-19.

Na primeira edição do “Mulheres que Fizeram e Fazem História”, em 2018, foram homenageadas: Ivone Nazari (da área do comércio), Rosária Maria Olaio Riscalli (médica pediatra), Paulina Tanahashi Matsuguma (da área de beleza) e Hilda Brenner Dessoti (da área de educação). Homenagem especial foi prestada a Lurdes Maria Piana Piacentini, que havia falecido na semana anterior à solenidade.

No ano seguinte foram homenageadas: Márcia Maria Queiroz Linhares (advogada, servidora pública federal aposentada, autora de livro e precursora do método psicoterápico Constelação Sistêmica Familiar), Dalva Araci Lopes Medeiros (educação), Lourdes Marmontel (professora), Catharina Elisabeth Obenhauser Quintanilha Braga (Saúde), Dalva Araci Lopes Medeiros (Educação) e Delézia Slomp (Empreendedorismo).

AMÉLIA HRUSCHKA

Nascida em Lima (SP), no dia 19 de fevereiro de 1933, Amélia de Almeida Hruschka – mais conhecida como Dona Amelinha – foi vereadora em Campo Mourão no período de 1976 a 1982. Por duas legislaturas foi deputada estadual, entre 1983 e 1991. Também foi suplente do senador Afonso de Camargo Neto (1979-1987), escolhido indiretamente. A homenageada ocupou ainda o cargo de superintendente da extinta Legião Brasileira de Assistência (LBA) no Paraná.

Em Campo Mourão teve atuação marcante na área social. Radicada no Município desde 1953, casou-se com o empresário Alfonso Germano Hruschka em 1957. Eles tiveram quatro filhos: Greice Mara, Marcelo, Afonso Celso e Carla Patrícia.