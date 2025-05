Campo Mourão: Vacinação contra influenza abrange todos os públicos a partir de sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão informa que, a partir deste sábado, 10 de maio, a vacina contra a gripe (Influenza) estará disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade. A medida amplia o público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação, que até então priorizava grupos prioritários.

O anúncio coincide com o “Dia D” da mobilização nacional, que será realizado no sábado (10), das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com exceção das unidades Cidade Nova, Europa e Lar Paraná. Haverá ainda um ponto especial de vacinação na Praça São José, das 8h30 às 17h, com atividades recreativas para as crianças.

Além da vacina contra a gripe, estará em andamento a Multivacinação voltada à atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 20 anos. Serão oferecidas as vacinas de rotina do Calendário Nacional.

A campanha tem como meta ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra a Influenza, além de garantir que o público jovem esteja com a imunização em dia. Para receber as vacinas, é indispensável apresentar a caderneta de vacinação, Cartão SUS e CPF.

A ampliação do acesso à vacina é uma estratégia essencial para conter a circulação do vírus da gripe e evitar complicações, especialmente em meio às mudanças de estação.