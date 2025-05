Inscrições para processo seletivo de estágios termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (9) o prazo para inscrições no Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto pela prefeitura de Campo Mourão para preenchimento de 70 vagas (além de cadastro de reserva) de estágios em níveis médio e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal www.cieepr.org.br, na aba “Estudantes”, “Processo Seletivo Especial – Estágio”, “Prefeitura Municipal De Campo Mourão”.

Podem participar do processo seletivo os acadêmicos regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior presencial ou à distância, credenciadas pelo órgão competente. Os contratados para cumprimento de seis horas diárias receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 1.021,55, mais auxílio transporte de R$ 107,00.

Para serem contratados, os aprovados devem comprovar idade mínima de 16 anos; estar cursando do 1º ao penúltimo semestre das áreas disponibilizadas; estar regularmente matriculado e frequentando as aulas nos cursos indicados, não ter estagiado por um período equivalente a dois anos nas secretarias do município; ter cadastro ativo e atualizado no CIEE/PR; no momento da inscrição no processo seletivo.

A prova objetiva será aplicada no dia 25 de maio para todos os candidatos, com exceção dos concorrentes do curso de Direito. A seleção será realizada por meio de prova objetiva on-line e o resultado final está previsto para o dia 9 de junho de 2025.