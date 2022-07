Campo Mourão ultrapassa a marca de 1.500 casos de dengue desde agosto

Dados do boletim epidemiológico nº 48, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (26), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, confirmam mais 3.139 casos e duas mortes por dengue no Paraná. Em Campo Mourão são 1.510 casos confirmados desde agosto de 2021; 71 a mais em relação à semana passada.

Nos 25 municípios da Comcam foram computados mais 171 casos em relação à semana passada, com Terra Boa na liderança, com 3.196 confirmações. Ubiratã aparece em terceiro, com 792.

76 ÓBITOS NO PARANÁ

De acordo com o Informe de Arboviroses, que corresponde ao período sazonal da doença iniciado em 1º de agosto de 2021, o Estado soma 76 óbitos, com 129.646 casos confirmados, 11.924 em investigação e 253.260 notificações.

Os óbitos ocorreram em 21 de maio e 7 de junho de 2022. Trata-se de um homem e uma mulher, com 51 e 85 anos, respectivamente. Ambos são moradores de Palotina (Oeste) e tinham comorbidades.

MUNICÍPIOS

Dos 386 municípios com notificações, 358 tiveram casos confirmados e 315 registraram autoctonia, quando a dengue é contraída no município de residência.

O mosquito Aedes aegypti, além da dengue, transmite zika e chikungunya. Durante este período não houve casos confirmados de zika, sendo 105 notificados. Já para chikungunya foram notificados 459 casos com 33 confirmações e nove casos autóctones.