De virada, Campo Mourão vence o Foz na Arena UTFPR

Depois de sair perdendo por 1 a 0 com gol contra de Bruninho, numa infelicidade com menos de um minuto do primeiro tempo, o Campo Mourão Futsal virou o jogo para 3 a 1 e venceu mais um classico do Paranaense Série Ouro, contra o Foz Cataratas na noite desta terça-feira (26) na Arena UTFPR, em Campo Mourão. Os gols dos Carneirão foram marcados por Dudu, que empatou, e Caio Barros que fez o segundo ainda no tempo inicial, e o trrceiro na metadade da segunda etapa.

O resultado mantém Campo Mourão no G4 da competição estadual, com 24 pontos, na quarta colocação. O Foz é o terceiro com 26 pontos e o mesmo número de jogos, no entanto o Pato vem logo atrás com 21 pontos e dois jogos a menos que Campo Mourão e o time da fronteria.

No domingo (30), o desafio será pela Liga Nacional. Campo Mourão recebe o Umuarama em mais um classio estadual, às 11h00 da manhã na Arena.