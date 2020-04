Campo Mourão registrou 639 casos positivos de dengue de agosto até agora

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde com base no levantamento da 15ª Semana Epidemiológica mostram que de agosto até agora Campo Mourão registrou 639 casos positivos de dengue, dos quais 8 importados. Além disso, há 83 casos suspeitos aguardando resultado. A situação é de epidemia desde que atingiu 300 casos para 100 mil habitantes.

O maior número de casos foi registrado no Jardim Modelo (64), Vila Cândida (47) e Vila Guarujá (43). “Nossos agentes estão encontrando larvas do mosquito todo dia, por isso insistimos para que a população, agora que está mais tempo em casa, não deixe água parada dos quintais”, conclama o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

Ele observa que apesar do trabalho realizado diariamente pelos agentes de endemias, o número de casos positivos não para de crescer. “Pode haver ainda mais casos positivos dos que foram registrados considerando os suspeitos cujos resultados ainda não chegaram”, ressalta. Em razão da epidemia, o prefeito Tauillo Tezellli decretou situação de calamidade pública no município.

Bezerra explica que o trabalho dos agentes de endemias segue todos os cuidados preventivos para evitar a contaminação por Coronavírus. “Nossos agentes trabalham com máscaras e luvas, não estão assinando as fichinhas e estão orientados quanto a distância das pessoas ao entrarem nos quintais”, esclarece.