Adiada a data de aplicação da prova de três concursos públicos

A prefeitura de Campo Mourão publicou no órgão oficial eletrônico desta quarta-feira (15) o adiamento da data de aplicação das provas objetivas dos concursos nº 01/2020 (regime estatutário); nº 02/2020 (regime celetista) e processo seletivo nº 01/2020 (contratação de ACS e ACE).

A aplicação da prova objetiva estava prevista para o dia 17 de maio, porém, em razão do estado de calamidade pública motivada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), a Comissão Especial de Concurso Público decidiu adiar por tempo indeterminado a aplicação das provas. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas.

A nova data será divulgada por meio de edital específico, que será publicado no Órgão Oficial do Município e no site da FAUEL (www.fauel.org.br). Também foi estendido o prazo para pagamento das inscrições de 15 para 22 de abril, assim como o encaminhamento de laudos comprobatórios da condição de deficiência pelos candidatos.

Mais informações estão publicadas nos editais de Retificação publicados no órgão oficial Eletrônico nas paginas (campomourao.atende.net) e (www.fauel.org.br).