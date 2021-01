Campo Mourão registra 81 mortes pela covid-19

Mais um morador de Campo Mourão morreu em consequência da covid-19, na manhã desta quarta-feira. A vítima, um homem de 66 anos, que estava internado na UTI do hospital Santa Casa desde o dia 16 de janeiro.

O município chega a 81 mortes pela doença desde o início da pandemia. Ontem a secretaria de Saúde confirmou 40 novos casos, com total de 4.360.

No momento, a secretaria de Saúde monitora 564 pessoas, além de outros 116 suspeitos. E na Santa Casa, os leitos de UTI-SUS continuam com 100% de ocupação e a ala de convênio, com 50%.

Nesta manhã, também faleceu na UTI da Santa Casa, um paciente de 66 anos, morador em Paranavaí.