Mais de 660 mil reais foram repassados ao meio cultural mourãoense pela Lei Aldir Blan

O Governo Federal, através do Ministério da Cultura, pela Lei Federal Nº 14.017, denominada “Lei Aldir Blanc”, repassou o valor de R$ 677.441,16 para o Município de Campo Mourão contemplar editais de trabalhadores da cultura mourãoense afetados pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19). Ao todo, para estes profissionais (artistas), foram pagos R$ 664.630,00, divididos entre 13 editais.

Os editais beneficiados foram: 2ª Edital Arte da Fruição – R$ 22.800,00, Edital Arte da Fruição – R$ 16.230,00, Edital Bela Iniciativa – R$ 8.000,00, Edital Campo Literário – R$ 9.600,00, Edital Circo na Tela – R$ 25.600,00, Edital Mostre sua Arte – R$ 104.000,00, Edital Prêmio Artes Visuais – R$ 8.000,00, Edital Projeto Circula Arte – R$ 209.000,00, Edital Subsídio para Espaços Culturais – R$ 231.000,00, Edital Teatro a Mostra – R$ 10.000,00, Edital Um Toque de Música – R$ 13.900,00, Edital Viva as Tradições – R$ 2.600,00 e Emergência da Dança – R$ 3.900,00.

Ao todo, R$ 3 bilhões foram destinados para estados e municípios brasileiros investirem no setor cultural. Campo Mourão foi o primeiro Município do Paraná e um dos primeiros do Brasil a lançar os editais de fomento à cultura e subsídio para espaços culturais, de acordo com os critérios da lei.

A Fundação Cultural e Conselho Municipal de Políticas Culturais, já vinham estudando e liberando planos de ações antes mesmo de a lei ser sancionada. Um Cadastro Municipal de Cultura foi elaborado, que permitiu mapear o cenário artístico da cidade,

O Município de Campo Mourão, através da Secretaria Especial de Cultura/Fundação Cultural de Campo Mourão, continuará elaborando ainda mais ações importantes em prol do setor cultural da cidade, visando valorizar os artistas mourãoenses, em todos os segmentos. As atas com os nomes do aprovados estão disponibilizadas na página da prefeitura no portal covid-19 e também publicadas em órgão oficial.