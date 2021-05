Campo Mourão recebe quase 4 mil novas doses de vacina

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão recebeu nesta quinta-feira, mais 15.360 doses de vacina contra coronavírus (Covid-19), para distribuição aos municípios da Comcam. A distribuição já começou de manhã e corresponde a 16ª remessa de vacinas entregue para a região.

Desse total, a secretaria de Saúde de Campo Mourão ficará com 3.540 doses da Astrazeneca e 420 doses da Coronavac. O chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Siqueira, explicou que são 14.880 doses da Covishield, produzida pela parceria Universidade de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz e 480 da Coronavac, da parceria Sinovac/Instituto Butantan.

Conforme informou Siqueira, todas as vacinas da Covidshield são destinadas à primeira dose de grupos prioritários, enquanto as doses da Coronavac são destinadas, em sua maioria para quem já recebeu a primeira dose.

VACINÔMETRO

De acordo com o Vacinômetro, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa/PR), até esta manhã, 62.656 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina na região da Comcam e 35.415 a segunda.

60 ANOS

Em Campo Mourão, tem início hoje, a vacinação para a população com 60 anos completos ou mais. Após a conclusão da vacinação dos idosos, o município começa a imunizar pessoas com comorbidades, obedecendo também alguns grupos prioritários.

Segundo o secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos, a vacinação começa pelas pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos, seguindo com pacientes que fazem hemodiálise. “Na sequência serão vacinadas as gestantes e puérperas com comorbidades e moradores de 55 a 59 anos cadastrados no PBC (Benefício de Prestação Continuada)”, explicou.