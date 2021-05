Gramadão entra em debate no plenário virtual da Câmara de CM

No próximo dia 7 de junho, vereadores, o secretário municipal de Saúde, o Conselho de Segurança, e autoridades policiais, vão debater no plenário virtual da Câmara de Campo Mourão, um problema de Ordem Social, de Saúde e de Segurança Pública. A audiência pública virtual para tratar do Gramadão terá início às 19h30 e poderá ser acompanhada, pelos moradores de Campo Mourão, através do link https://edemocracia.campomourao.pr.leg.br/audiencias/sala/43 .

“O assunto é relevante, pois há inúmeros prejuízos à população, causados pelos frequentadores desses locais. Relatos de perturbação de sossego, manobras de risco com veículos e motocicletas, consumo de bebidas alcoólicas e drogas, crimes e nesse momento de pandemia, o flagrante desrespeito à vida por conta das aglomerações”, comentou o presidente do Legislativo, Jadir Soares (Pepita).

Nos últimos anos, cerca de 10 pessoas foram assassinadas nos “gramadões’, um próximo a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e outro, às margens do contorno rodoviário de Campo Mourão, na saída para Luiziana. “No final de semana o local mais parece o ‘inferno’, é uma aberração, com muita droga, bebida, armas, sexo, gemidão, som alto, discussões e rachas. É um perigo passar perto”, comentou um morador, que reside próximo a (UTFPR), e preferiu o anonimato.

De acordo com o autor da proposta para audiência pública, vereador Marcio Berbet, o ‘Gramadão’ se tornou um problema de ordem social, de segurança e saúde pública. “O descumprimento dos decretos tem sido corriqueiro, circulando vídeos e fotos no ‘Gramadão”.

Para participar da audiência pública foram convidados, o prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, o secretário municipal de Saúde, Sergio Henrique dos Santos, a presidente do Conselho de Saúde, Lenilda Assis, presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Major Milton José dos Santos, Comandante do 11º Batalhão da PM,Major Cleverson Vidal Veiga, comandante da Polícia Federal, Luis Roberto Karpinski e Clubes de Serviços de Campo Mourão.