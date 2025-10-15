Campo Mourão realiza Dia D de Vacinação neste sábado

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação faz parte da campanha nacional, que segue até o dia 31 de outubro em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, com exceção das unidades Europa e Cidade Nova.

No Dia D, as salas de vacinação estarão abertas das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde, exceto as dos bairros Cidade Nova, Europa e Avelino Piacentini. Além disso, a Unidade Móvel de Vacinação estará na Praça São José, das 8h30 às 17h, com uma programação especial que inclui atividades recreativas para as crianças.

Embora o foco principal seja o público infantojuvenil, a campanha também é uma oportunidade para que toda a população atualize seus esquemas vacinais. Basta comparecer a uma unidade de saúde levando a caderneta de vacinação, o Cartão SUS e/ou o CPF. Durante a campanha, também será emitida a declaração de vacinação para matrícula escolar, documento obrigatório conforme a Lei Estadual nº 19.534/2018.

A enfermeira e coordenadora do setor de imunização da Secretaria de Saúde, Luciana Borges Giarola, reforça a importância de manter a caderneta de vacinação sempre atualizada. “A vacinação é a melhor forma de prevenir doenças e garantir a saúde de todos. É fundamental que pais e responsáveis aproveitem a campanha para verificar se há vacinas pendentes e manter a imunização em dia”.

Serviço

Dia D

Quando: sábado (18)

Horário: das 8h às 17h

Onde: todas as unidades de saúde, exceto as dos bairros Cidade Nova, Europa e Avelino Piacentini;

Unidade Móvel – Praça São José, das 8h30 às 17h.

Campanha de Multivacinação

Quando: Até 31 de outubro

Onde: Todas as Unidades de Saúde (exceto Europa e Cidade Nova)