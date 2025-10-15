Capitania Fluvial do Rio Paraná inaugura Patromoria Avançada em CM

Campo Mourão passa a contar oficialmente com uma Patromoria Avançada da Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP), inaugurada na última terça-feira (13), em uma cerimônia que reuniu autoridades civis e militares. O novo posto tem como objetivo facilitar o atendimento a condutores de embarcações e fortalecer as ações de fiscalização e segurança do tráfego aquaviário na região.

O atendimento ao público será realizado nas dependências da 8ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), resultado de um convênio entre a Marinha do Brasil (MB) e o Departamento Regional de Trânsito do Estado do Paraná (Detran-PR).

O espaço funcionará de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h, oferecendo serviços como: emissão, renovação e segunda via da Carteira de Habilitação de Amador (CHA); emissão e transferência do Título de Inscrição de Embarcação (TIE) e do Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), entre outros.

Além de agilizar o atendimento aos proprietários e condutores de embarcações, a presença da Patromoria Avançada permitirá intensificar as ações de inspeção naval e de fiscalização do tráfego aquaviário, garantindo mais segurança nas atividades náuticas em toda a região.

A cerimônia de inauguração foi presidida pelo Capitão dos Portos do Rio Paraná, Capitão de Fragata Uanderson Simonin Lauriano da Silva, e contou com a presença de diversas autoridades locais, entre elas o Prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, e o Diretor da 8ª Ciretran, Leandro Cristiano da Silva.

O Prefeito Douglas Fabrício destacou a importância da instalação para Campo Mourão e região. “A presença da Marinha do Brasil com uma Patromoria Avançada em Campo Mourão representa um avanço significativo para nossa cidade e para todo o Centro-Oeste do Paraná. É uma estrutura que aproxima os serviços da população, fortalece a segurança e amplia o alcance das ações de fiscalização, promovendo mais organização e credibilidade nas atividades náuticas regionais. Estamos muito honrados em receber essa parceria.”

A nova unidade reforça a presença institucional da Marinha do Brasil no interior do Estado e simboliza o fortalecimento da cooperação entre as forças públicas e os municípios.