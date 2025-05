Campo Mourão promove no sábado “Dia D” de vacinação com foco na gripe e multivacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão realiza, no próximo sábado (10), o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza), voltada aos grupos prioritários, e a Multivacinação para atualização da caderneta de menores de 20 anos. A mobilização acontece das 8h às 17h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto nas unidades Cidade Nova, Europa e Lar Paraná. Haverá também um ponto de vacinação especial na Praça São José, das 8h30 às 17h, com recreação e atividades para as crianças.

A campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população mais vulnerável contra a Influenza, além de garantir que crianças e adolescentes estejam com o calendário vacinal em dia.

Documentos necessários

Para receber a vacina, é obrigatório apresentar:

Caderneta de vacinação;

Cartão SUS;

CPF;

Comprovante da condição clínica, no caso de comorbidades;

Comprovante de vínculo com a instituição, no caso dos demais grupos prioritários (como professores, profissionais da saúde, segurança, entre outros).

Quem pode se vacinar contra a gripe?

A vacinação contra a Influenza está disponível apenas para os grupos prioritários, conforme definido pelo Ministério da Saúde:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Idosos com 60 anos ou mais;

Gestantes, em qualquer idade gestacional;

Puérperas (até 45 dias após o parto);

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Professores do ensino básico e superior;

Caminhoneiros;

Trabalhadores dos Correios;

Trabalhadores da limpeza urbana;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade e adolescentes/jovens sob medidas socioeducativas (12 a 21 anos);

Povos indígenas;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Trabalhadores portuários;

Pessoas em situação de rua.

Atualização vacinal para menores de 20 anos

Paralelamente à vacinação contra a gripe, a campanha também realiza a Multivacinação, voltada para crianças e adolescentes de 0 a 19 anos incompletos, com foco na atualização da caderneta de vacinação. Serão ofertadas vacinas de rotina previstas no Calendário Nacional, como poliomielite, hepatite, tríplice viral, HPV, entre outras.

A secretária de Saúde de Campo Mourão, Camila Corchak, destaca a importância da adesão da população. “A vacinação é a principal forma de prevenir doenças graves, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Este Dia D é uma grande oportunidade para cuidar da saúde de toda a família e atualizar a proteção contra diversos vírus”, afirmou.

Pais e responsáveis devem levar seus filhos às unidades de saúde com a caderneta de vacinação em mãos para que os profissionais possam verificar quais vacinas estão pendentes e aplicar as doses necessárias.