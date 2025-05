Veículo carregado com maconha é interceptado pela PRF em C. Mourão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (07) em Campo Mourão, um veículo com 180 quilos de maconha.

O VW/Polo transitava no sentido Cascavel a Maringá quando foi abordado pelos PRFs na altura do Barreiro das Frutas, contorno de Campo Mourão. Ele estava com placas falsas.

O condutor, um homem de 29 anos, estava acompanhado de uma moça de 20 anos, ambos residentes no conjunto Porto Meira, em Foz do Iguaçu.

Após a abordagem, de imediato o condutor confessou estar transportando drogas. Informou ainda aos policiais que acabou aceitando a oferta desse transporte ilícito pelo motivo de estar precisando de dinheiro. A acompanhante alegou desconhecer a existência dessa droga no veículo.

Também os policiais realizaram a fiscalização veicular e descobriram que as placas ostentadas eram falsas, e que este veículo foi furtado no dia 14 de março de 2025, em Mogi das Cruzes/SP.

Os ocupantes foram presos em flagrante e encaminhados com o veículo e a droga à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Em tese, eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração nos sinais identificadores de veículo automotor e receptação.