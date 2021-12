PM torna o natal mais feliz para centenas de crianças em Araruna

Em uma campanha solidária que já se tornou tradição em Araruna, a Polícia Militar deu uma mãozinha ao Papai Noel e entregou caixas de bombons para cerca de 300 crianças carentes, moradoras nos distritos de São Vicente, São Geraldo e Nova Brasília.

A entrega foi realizada nesse fim de semana pela equipe do destacamento da PM de Araruna, liderada pelo sargento Lemos. Segundo o sargento, a campanha Natal Solidário é realizada a cada fim de ano, sempre com o apoio do comércio da cidade.

“É uma campanha que já se tornou tradição em Araruna, por isso é aguardada com muita expectativa pelas crianças. Deixamos caixas em mercados para que as pessoas façam a doação das caixas de bombons, as quais são entregues nos distritos para atender as crianças mais carentes”, explica o sargento.

Lideranças dos distritos ficam responsáveis por reunir as crianças. Com a chegada da Polícia Militar, cada uma recebe o presente para alegria das famílias e também dos policiais que nesse período do ano fazem mais do que guardar pela segurança das pessoas.

“É uma satisfação muito grande ver a alegria com que elas recebem as caixas de bombom. Agradecemos a todos que colaboraram com essa campanha para que essas crianças possam ter um natal mais feliz.”