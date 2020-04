Campo Mourão está com 508 casos positivos de dengue

O município de Campo Mourão está com 508 casos confirmados de dengue, dos quais 8 importados. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde com base no levantamento da 13ª Semana Epidemiológica. Além disso, há outros 31 casos suspeitos aguardando resultado. A situação é de epidemia desde que ultrapassou 300 casos, o que tem exigido esforço contínuo dos profissionais de Saúde.

Os bairros com maior número de casos são o Cohapar, Vila Cândida, Novo Horizonte, Bandeirantes, Alvorada, Modelo e Vila Guarujá. “Assim como o Coronavírus, a dengue também mata. Nossos agentes estão encontrando larvas do mosquito todo dia, por isso insistimos para que a população, agora que está mais tempo em casa, não deixe água parada dos quintais”, argumenta o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

“O número de casos positivos não para de crescer apesar de todo o trabalho que temos feito”, observa Bezerra, ao lembrar que pode haver mais casos positivos, considerando os suspeitos cujos resultados ainda não chegaram. Em razão da epidemia, o prefeito Tauillo Tezellli decretou situação de calamidade pública por 90 dias.

Bezerra explica que o trabalho dos agentes de endemias é realizado diariamente, com a adoção de todos os cuidados preventivos para evitar a contaminação por Coronavírus. “Nossos agentes trabalham com máscaras e luvas, não estão assinando as fichinhas e estão orientados quanto a distância das pessoas ao entrarem nos quintais”, esclarece.