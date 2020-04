Projeto de lei de R$ 750 mil para Covid-19 chega à Câmara de CM

A Câmara de Campo Mourão recebeu nesta terça-feira (7), o Projeto de Lei 0028/2020, autorizando o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional suplementar de R$ 750 mil no orçamento de 2020. O recurso – resultado da economia em gabinetes e demais custo da Casa de Leis – foi retirado do orçamento anual da Câmara e devolvido à prefeitura para investimentos na Saúde, principalmente no enfrentamento a pandemia do coronavirus (Covid-19).

“O valor foi calculado após uma revisão dos custos do Legislativo, como água, luz, telefones e demais serviços, que serão economizados, com o período da quarentena. Essa medida proporcionou a devolução dos recursos para enfrentamento do Covid-19”, lembrou o presidente em exercício, Jadir Pepita.

O projeto foi debatido em reunião, por videoconferência, com os vereadores membros da Mesa Diretora da Câmara e enviado ao setor jurídico. “Emitimos nosso parecer em reunião com a Mesa e o projeto já está tramitando na Casa”, disse Pepita. Participaram da reunião, os vereadores, Sidney Ronaldo Ribeiro (Tucano), Edson Battilani, Cabo Cruz, Olivino Custódio e o presidente em exercício, Jadir Pepita.

Pelo projeto, os recursos serão aplicados na aquisição de insumos médicos, EPis, medicamentos, material de limpeza e higienização, entre outros que se tronarem necessários para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrentes do coronavírus.

Segundo o último boletim da secretaria de Saúde, a cidade tem 17 casos confirmados, 17 suspeitos, cinco recuperados, três óbitos e 96 monitorados. No Paraná, são 466 casos confirmados e 14 mortes, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).