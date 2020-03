Campo Mourão está com 140 casos de dengue; infestação baixou

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde referente a 9ª Semana Epidemiológica mostram que Campo Mourão chegou a 140 casos positivos de dengue, dos quais oito importados. Atualmente 216 casos suspeitos aguardam resultado. O número de pacientes com sintomas tem feito dobrar a demanda no atendimento nas Unidades de Saúde, especialmente na UPA 24 Horas.

O Levantamento de Índice (LIRA) realizado nesta semana constatou um índice geral de infestação de 2,16 por cento, o que significa uma redução em relação ao levantamento de janeiro, que apontou 6,66%. “Mesmo com queda no índice não podemos baixar a guarda, pois o número de casos positivos é alto”, observa o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

Das 43 localidades analisadas, em 10 o índice ultrapassou 4 por cento, que é considerado alto risco. O índice mais alto (7,69%) foi registrado no Conjunto Mendes/Parque Verde. Em 20 localidades, o LIRA constatou índice zero de infestação.

Dos 1.780 imóveis verificados, em 39 foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti, a maioria em residências (92 por cento). Os principais criadouros estão em lixo, como plástico, vidro, papelão e sucatas (48 por cento) e em piscinas, tambores, lonas (36 por cento).

“Temos realizado um trabalho diário, a sociedade tem se envolvido mais e os resultados desse esforço já aparecem no LIRA. Precisamos que as pessoas continuem mobilizadas, porque só se evita a dengue eliminando o criadouro do mosquito”, observa Bezerra, ao lembra que o resultado do Lira serve de base para o trabalho de combate.