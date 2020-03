Integrado inaugura Ambulatório Acadêmico de Especialidades Médicas nesta sexta-feira (6)

O Centro Universitário Integrado realizará, na manhã desta sexta-feira (6), a inauguração do Ambulatório Acadêmico de Especialidades Médicas da Instituição. O local, que já está funcionando, está localizado na Unidade Câmpus do Integrado, que fica na Rodovia BR 158, Km 207 – Campo Mourão (PR). A inauguração está prevista para ocorrer às 10h e contará com diversas autoridades, incluindo o secretário de Estado de Saúde do Paraná, Beto Preto.

Com uma área de aproximadamente 1.800 m², a estrutura do Ambulatório conta com 28 consultórios, salas de atendimentos e toda infraestrutura necessária para os cursos da área da Saúde da Instituição, principalmente Medicina. O Centro Universitário Integrado investiu mais de R$ 4 milhões de reais na local, que têm como focos principais a qualidade de ensino e atendimento à população.

O Ambulatório Acadêmico Integrado vai oferecer oportunidades para que os estudantes da Instituição vivenciem as experiências e situações em todas as ações clínicas de âmbito ambulatorial. Desse modo, eles podem desenvolver suas habilidades intelectuais e científicas.

Vale destacar que, durante os atendimentos no Ambulatório, os estudantes serão acompanhados por um professor médico, especialista na sua área. As especialidades oferecidas, inicialmente, são: Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Pediatria. A cada semestre, a quantidade de especialidades será ampliada, conforme a necessidade das práticas acadêmicas do curso de Medicina. Até 2021, a previsão é de que o Ambulatório ofereça mais de 20 especialidades.

Como contrapartida ao curso de Medicina, o Centro Universitário Integrado investiu desde 2018 – e investirá até o fim de 2020 – mais de R$ 4 milhões de reais na Rede de Saúde de Campo Mourão e Região. Os investimentos realizados vão desde a reforma do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Comcam (Cis-Comcam) e reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Alvorada até a compra de materiais para UBSs do município, como aquisição de 16 eletrocardiogramas e 20 seladoras para as Unidades de Saúde do município, entre outros.

A expectativa é de que, com a maturação do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, a Instituição realize um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões de reais por ano, até 2024. Com isso, além de promover a qualidade no aprendizado dos estudantes, o Integrado pretende melhorar a infraestrutura, tanto em equipamentos e reestruturação dos serviços quanto em capacitações e melhoria do atendimento em saúde a mais de 340 mil beneficiários da região.