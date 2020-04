Campo Mourão é a 2ª do Estado em número de casos de Covid-19

Com nove casos de Coronavírus e um óbito, Campo Mourão ocupa, proporcionalmente ao número de habitantes, o 2º lugar do Estado em casos confirmados da doença. Para cada 1.000 habitantes, Cianorte tem o maior número (11) e em seguida Campo Mourão, com 9. Além disso, há 13 casos suspeitos aguardando resultados de exames e 94 pessoas monitoradas em isolamento domiciliar.

“Das quatro mortes que ocorreram no Paraná até agora, uma delas foi em Campo Mourão e o número de casos confirmados não para de aumentar. Estamos muito preocupados e por isso implorando para que a população siga as recomendações de isolamento social”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.

Ele ressalta que o Comitê de Crise tem se reunido para traçar ações, entre elas a reivindicação de mais leitos de UTI ao governo do Estado. “Não temos estrutura para atender a demanda se esses números continuarem subindo. Quando orientamos o isolamento é justamente para poder ganhar tempo de oferecer mais estrutura de saúde”, reforça o prefeito.

Nove dos 13 leitos de UTI na Santa Casa estão ocupados por pacientes com suspeita ou confirmados para Covid-19. Além de Campo Mourão, o hospital também atende pacientes da região. “O vírus está circulando e nossos profissionais da Saúde trabalham no atendimento e monitoramento diariamente”, acrescentou, ao lembrar que a UPA foi definida como local para atendimento de pacientes com sintomas de doenças respiratórias.