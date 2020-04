Integrado lança Parcelamento Emergencial para ajudar estudantes com dificuldades financeiras devido à Covid-19

Em meio a tantas incertezas causadas pela pandemia da Covid-19 (novo Coronavírus), muitas pessoas ainda tentam imaginar como vai ser o futuro daqui para frente. Se a recomendação, neste momento, é cada um ficar em casa para evitar o contágio pela doença, muitos já sentem no bolso os reflexos do isolamento social.

Não é difícil ouvir ou ler casos de pessoas que já estão sem emprego, com dificuldades financeiras ou até mesmo se perguntando como não se afogar em dívidas neste momento de crise. Pensando nisso, o Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão (PR), lançou, nesta sexta-feira (3), o Parcelamento Emergencial Covid-19. O benefício temporário é uma possibilidade para os estudantes que estão com dificuldades financeiras causadas pela pandemia do Coronavírus e querem continuar os estudos sem ser prejudicados.

Podem solicitar os acadêmicos de todos os cursos de graduação do Integrado (Bacharelado, Licenciatura e Cursos Superiores de Tecnologia), ofertados nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. Os estudantes podem suspender/adiar até três mensalidades do curso: abril, maio e junho de 2020. É importante destacar que os percentuais variam. A primeira parcela do benefício vencerá apenas ao final do curso, no mês subsequente ao mês de conclusão da graduação.

De acordo com o supervisor de Mercado e Negócios do Grupo Integrado, Harrisson Brait, a iniciativa é oferecer aos estudantes uma possibilidade viável para eles e sustentável para a Instituição. “Nós entendemos que o momento é crítico e pede cautela. Por isso, queremos oferecer aos nossos acadêmicos uma possibilidade real deles continuarem os estudos independentemente da sua condição financeira neste momento. Nosso objetivo principal é garantir que nenhum estudante que esteja passando por um momento difícil, deixe de lado o seu sonho, deixe de lado a conclusão da sua graduação”, afirma Brait.

Para os cursos de graduação (presencial, semipresencial e EAD), exceto para o curso de Medicina, será possível usufruir do benefício temporário de suspensão/adiamento de 30%, 50% ou 100% do valor correspondente às mensalidades. Os estudantes do curso de Medicina poderão usufruir do benefício temporário de suspensão/adiamento de 30% ou 50% do valor correspondente às mensalidades.

Os acadêmicos que optarem por utilizar o benefício e adiar/suspender as mensalidades deverão estar devidamente matriculados e adimplentes, ou seja, estarem com as responsabilidades financeiras em dia, sem nenhuma restrição ou débito com a Instituição até o mês de março.

COMO SOLICITAR?

Os estudantes que quiserem aderir ao programa devem realizar a sua solicitação até o dia 29 de maio de 2020, através do Serviço de Atendimento On-line, no portal do aluno IntegradOn. Lá, o acadêmico deve preencher o formulário, escrever a sua justificativa e anexar os documentos que vão ajudar na solicitação.

Uma Comissão da Instituição será responsável por analisar as informações e autorizar, ou não, o benefício ao acadêmico, bem como o percentual garantido. Vale destacar que a quantidade de benefícios será definida pela Instituição. Para conferir todos os documentos necessários, tirar todas as dúvidas sobre o Parcelamento Emergencial Covid-19 do Integrado e consultar o regulamento, acesse o site: lp.grupointegrado.br/parcelamentoemergencial.