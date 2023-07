Campo Mourão conquista prêmio nacional em congresso de saúde pública

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, foi premiado na 18ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, realizada durante o 37º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), que ocorreu em Goiânia (GO) entre os dias 16 e 19 de julho.

Campo Mourão recebeu o prêmio de Melhor Experiência do estado do Paraná com o projeto “Centro de Especialidades no Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (AMPARA)”. Como premiação o projeto será tema de um documentário da série Webdoc Brasil Aqui tem Sus. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira (18) e reuniu 535 experiências exitosas de Secretarias Municipais de Saúde de todo o país.

Para o Coordenador Geral do Município e ex-Secretário de Saúde, Sérgio Henrique Santos, a premiação vem confirmar os resultados do projeto. “Para nós, receber esse prêmio é mais uma comprovação de que o Ampara, por mais novo que seja, está dando ótimos resultados. A primeira pesquisa com os pais dos atendidos apontou 100% de satisfação e agora tivemos essa avaliação técnica, de um júri composto por técnicos de outros estados inclusive, sem nenhum vínculo com o município, que nos escolheu como melhor projeto do Paraná. Então, isso é motivo de muita felicidade para a gente, saber que o trabalho está sendo feito de forma séria e que o resultado está aparecendo, porque nenhum prêmio seria concedido se não houvesse resultado para ser apresentado. Quem ganha é a população que utiliza esse serviço, pois nós vamos seguir melhorando, readequando e não estaremos satisfeitos até alcançar um nível de excelência”, ressalta Santos.

O prefeito Tauillo Tezelli comemorou a conquista. “Recebemos essa notícia com muita alegria. Esse prêmio é o reconhecimento da seriedade e do interesse da administração municipal em atender as demandas das famílias das pessoas com transtorno do espectro autista. Sabemos o quanto o tratamento adequado faz a diferença na vida dessas pessoas e nos orgulhamos de oferecer esse atendimento com qualidade”, destacou o prefeito.

Além do Ampara, Campo Mourão também concorreu ao prêmio com o projeto “Protocolo do Processo de Trabalho do Agente Comunitário de Saúde”, que possibilitou melhora na qualidade e aumento significativo no número de visitas domiciliares realizadas e registradas pelos agentes de saúde.

EXPERIÊNCIA PREMIADA

A proposta premiada foi implantada com o objetivo de ofertar às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e às suas famílias atendimento especializado, de forma gratuita.

Inaugurado em abril de 2022, o AMPARA é uma clínica de especialidades que conta com médico, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, assistente social, educadora física, nutricionista e psicólogos.

Atualmente, o local atende mais de 80 pacientes e tem fila de espera para os atendimentos. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Camila Corchak, o objetivo é continuar evoluindo e contratar mais profissionais para atender a crescente demanda.