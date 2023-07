PM apreende máquinas de caça-níqueis em bar no jardim Santa Cruz

A Polícia Militar apreendeu duas máquinas caça-níqueis em um bar no jardim Santa Cruz, na tarde desta quarta-feira (19). A PM recebeu denúncia anônima que o estabelecimento mantinha as máquinas usadas para o chamado “jogo de azar”.

Ao chegar ao local, a equipe localizou as máquinas com placa indicando seu uso, ambas fechadas com cadeado, no interior do bar. Diante dos fatos, os equipamentos foram apreendidos e o proprietário encaminhado para a 16ª SDP de Campo Mourão para demais procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil elaborou um termo circunstanciado de apreensão de objetos/contravenção penal – jogo de azar.